Naruna Costa diz lutar pela resistência do teatro e por cultura na periferia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Naruna Costa, 35, é uma atriz cuja atuação não passa despercebida. Prova disso são as mais de 58 mil visua­lizações no YouTube do vídeo "Poeta: Naruna", em que ela recita os versos de "Da Paz", escrito por Marcelino Freire.

O texto está no espetáculo "Hospital da Gente", em cartaz no teatro Ágora, com o Grupo Clariô de Teatro -do qual a atriz faz parte. "São contos de Freire que contam histórias de mulheres da peri­feria brasileira", explica Naruna.

Nascida em São Paulo, mas criada em Taboão da Serra (Grande SP), Naru­na sempre gostou de cantar e dançar, mas, quando criança, não conhecia o teatro. "Vida de periferia tem muita re­lação com a criatividade, afinal, tínha­mos de inventar brinquedos. Mas eu não tive acesso à cultura", diz Naruna.

"Até que um grupo de teatro foi até Ta­boão, e eu fiquei encantada. Tive a cer­teza de que era o que eu queria fazer", completa a atriz. Ela conta que, ao lado de suas irmãs, precisou convencer o pai da importância da arte. "Ele também não teve acesso à cultura e tinha preconceito da profissão, mas hoje ama e vibra conosco", afirma Naruna.

A atriz cursou artes cênicas na Escola de Arte Dramática da USP (Universidade de São Paulo). Em 2005, fundou o Espa­ço Clariô, em Taboão da Serra, ao lado de outros atores e de Mario Pazini Jr. (1962-2014), com quem foi casada.

"Espaço Clariô, além de ser a sede do grupo Clariô, também é um polo cultural em Taboão, onde de acontece o Sarau do Binho uma vez por mês, oficinas de teatro, capoeira e recreação infantil, ensaios de outros coletivos, mostra de teatro do Gueto, shows", explica ela.

"Fomentar arte na periferia é manter a resistência e a luta pelo acesso a produção artística e de pensamento de forma democrática", finaliza a atriz. No início deste ano, Naruna esteve na novela "Deus Salve o Rei" (Globo), na qual interpretou Samara, mãe de Levi (Tobias Carrieres).