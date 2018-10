Nas semifinais, Libertadores terá Brasil x Argentina e 13 títulos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencer por 2 a 0 o jogo de ida na Bombonera, o Boca Juniors (ARG) empatou com o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (4) em 1 a 1, no Mineirão, e se classificou à semifinal da Copa Libertadores. Na próxima fase, ambos os confrontos serão entre brasileiros e argentinos.

O Boca encara o Palmeiras, que eliminou o Colo-Colo (CHI) nas quartas de final. As duas equipes se reencontram na semifinal depois de 17 anos, naquela que foi justamente a última vez que o clube paulista disputou essa fase do torneio.

Na ocasião, os argentinos levaram a melhor. Com dois empates por 2 a 2, classificaram-se nos pênaltis à decisão e ficaram com o título, superando posteriormente o Cruz Azul (MEX).

Na outra semifinal, Grêmio e River Plate (ARG) se enfrentam por uma vaga na final da competição.

Os gremistas já haviam superado um adversário argentino na fase anterior. Com duas vitórias sobre o Atlético Tucumán (ARG), 2 a 0 na Argentina e 4 a 0 em Porto Alegre, avançou à semifinal pelo segundo ano consecutivo. Em 2017, o Grêmio foi campeão da Copa Libertadores.

O River também superou uma equipe de seu país nas quartas de final. Deixou para trás o Racing (ARG), com um empate em 0 a 0, em Avellaneda, e uma vitória por 3 a 0, em Buenos Aires.

Somadas, as equipes semifinalistas da atual edição da Libertadores têm 13 títulos: são seis do Boca Juniors, três do River Plate, três do Grêmio e um do Palmeiras.

As semifinais estão previstas para os dias 23 e 30 de outubro.