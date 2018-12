Nasa divulga imagem de Marte captada por sonda InSight

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira hora desta terça-feira (27), a Nasa divulgou uma imagem da câmera de colocação de instrumentos da sonda InSight. E junto veio a informação crucial de que os painéis solares se abriram corretamente, e a bateria interna já está recarregando.

A nova fotografia, produzida pela espaçonave poucas horas após a confirmação de seu pouso, às 17h53 (ou 17h52min59s, se preferir) de segunda-feira (26, pelo horário de Brasília), foi recebida pelo controle da missão do JPL (Laboratório de Propulsão a Jato), em Pasadena, na Califórnia, no fim da noite, numa transmissão de dados do orbitador Mars Odyssey.

Ele, a exemplo de outras missões científicas em órbita de Marte, faz jornada dupla servindo com satélite-relé de telecomunicações para os veículos em solo, como a InSight e o jipe Curiosity.

Até agora, tudo transcorreu exatamente conforme o script preparado pelos engenheiros da Nasa.