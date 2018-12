Nasa seleciona antigo delta em Marte como local de pouso do jipe Mars 2020

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nasa escolheu o lugar de pouso de seu próximo jipe marciano, o Mars 2020. O plano é que ele desça na cratera Jezero, local onde há um antigo delta por onde correu água no passado remoto do planeta vermelho.

“O local de pouso na cratera Jezero oferece terrenos geologicamente ricos, com formas de solo que remontam a 3,6 bilhões de anos e que poderiam em tese responder questões importantes de evolução planetária e astrobiologia”, disse Thomas Zurbuchen, vice-administrador da Nasa, responsável pelo Diretório de Ciência da agência espacial americana.

O processo de decisão em favor da cratera de 45 km de diâmetro levou cinco anos e considerou mais de 60 locais diferentes como alvos da vindoura missão.

A região escolhida será desafiadora para o pouso, exigindo maior precisão do que aquela que levou o jipe Curiosity ao planeta vermelho em 2012. O Mars 2020 é estruturalmente similar ao Curiosity e usará o mesmo sistema de pouso, com escudo térmico, paraquedas e uma espécie de guindaste-foguete para a etapa final da descida. O sistema, contudo, passou por atualizações, e agora tem uma tecnologia chamada de Navegação Relativa de Terreno, que ajudará a evitar regiões perigosas para a descida.

A missão do Mars 2020 será buscar evidências diretas e indiretas de vida no passado de Marte. Além disso, o jipe conta com experimentos precursores de futuras missões tripuladas, como um em que oxigênio será produzido a partir do dióxido de carbono na atmosfera.