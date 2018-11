Nasce o primeiro filho de Norman Reedus e Diane Kruger

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator de "The Walking Dead" Norman Reedus, 49, e a atriz alemã Diane Kruger ("Bastardos Inglórios), 42, viraram pais.

A informação é da revista americana People, que afirma que o casal de namorados tiveram seu primeiro filho há poucos dias, embora a data de nascimento, o nome e o sexo do bebê ainda sejam desconhecidos.

O novo bebê é o primeiro filho de Kruger, enquanto Reedus é pai de um garoto de 19 anos, fruto de um relacionamento com a supermodelo dinamarquesa Helena Christensen.

O casal não fez nenhum comentário acerca do nascimento do bebê, embora a gravidez do casal tenha sido confirmada pela mesma publicação em maio.

Norman e Diane se conheceram em 2015, enquanto filmavam o longa "Sky", mas só assumiram o romance em março de 2017.

Nos últimos tempos, Norman tem estado em evidência pelo seu crescente protagonismo na série "The Walking Dead", enquanto Diane foi premiada como a melhor atriz do Festival de Cannes de 2017, por seu papel no filme alemão "Em Pedaços".