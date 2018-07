Nasce o segundo filho do cantor Gusttavo Lima com a modelo Andressa Suita

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu no início da tarde desta terça-feira (24) o segundo filho do cantor Gusttavo Lima, 28, com a modelo Andressa Suita, 30. O parto aconteceu em Goiânia e foi acompanhado pelo músico.

Chamado de Samuel, o bebê nasceu às 13h45, de parto normal, após 37 semanas e 3 dias de gestação. Segundo a assessoria da modelo, ele nasceu com 3.020 kg, medindo 49 cm. Mãe e filho passam bem.

Pela manhã, antes do nascimento do novo herdeiro, o cantor postou em sua conta no Instagram a foto de uma paisagem com a frase: "Dia de alegria...".

Casados desde 2015, Gusttavo e Andressa já são pais de Gabriel, 1. Em abril, o cantor falou em entrevista ao programa The Noite (SBT) que a paternidade o fez parar de pensar em si mesmo e que todos os seus pensamentos agora são voltados aos filhos.

"As noites que eu tenho deixado de dormir são muitas. Temos pouco tempo de folga e, neste pouco tempo, quero estar com ele", disse o músico na ocasião, destacando que seus filhos terão coisas que ele nunca teve, mas também aprenderão tudo que ele aprendeu com o pai.