Natal revoga lei e agora permite cachorro na praia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cachorros agora podem acompanhar a família durante passeio pelas praias de Natal (RN).

Lei que proibia a presença dos animais na areia foi revogada pelo prefeito Álvaro Dias (MDB), a partir de proposta aprovada na Câmara.

Conforme decisão publicada no Diário Oficial desta segunda (23), cachorro pode ser levado à praia desde que fique em companhia do tutor, que deve portar documento que comprove vacinação e vermifugação em dia.

O responsável também deve recolher fezes do animal, sob risco de multa a ser arbitrada pela prefeitura.

PELO PAÍS

Algumas cidades não permitem animais na areia. O veto varia conforme o município e prevê advertência e multas.

O Rio é uma dessas cidades. A circulação no calçadão é livre, mas o animal não pode pisar na faixa de areia. Já em Santos (SP), lei municipal permite a presença de cães e gatos na faixa de areia apenas se estiverem no colo do condutor.

CUIDADOS

Se, por um lado, o argumento para vetar animais nas praias é o risco de transmissão de doenças aos humanos, especialmente por meio das fezes, a combinação água salgada, sol e areia também representa risco aos pets.

Praia pode ser fonte de otites, conjuntivite, problemas dermatológicos e da dirofilariose, doença também conhecida como verme do coração —que pode ser evitada com vermifugação, por isso o veterinário deve ser consultado antes da viagem.

Cães também precisam protetor solar contra câncer e devem evitar exposição entre as 10h e as 16h. Alem disso, o solo quente pode queimar as almofadas das patinhas.

Hidratação é fundamental. E, depois da brincadeira na praia, o bichinho deve tomar um bom banho para tirar todo sal e areia —mas é importante tomar cuidado com o ouvido e secar bem o animal.

DIVERSÃO

Não é só no Brasil que algumas praias são vetadas pra animais. No entanto, outras que recebem os pets têm diversão para a família toda.

Nos Estados Unidos há praias que até sediam campeonatos de surfe para cães. Na Europa existem praias abertas no verão especialmente para cachorros.