Natal: veja o que algumas cidades da Região Metropolitana preparam

Da Redação Bem Paraná

Os municípios da Grande Curitiba também estão se preparando para o Natal. Nesta terça-feira (27), São José dos Pinhais abriu a sua tradicional Casa do Papai Noel, no Parque da Fonte, o maior e mais tradicional evento de Natal da cidade, e que fica aberta para visitação até o dia 23 de dezembro.

São 7 mil metros quadrados de decoração e iluminação especial com a utilização de 10 milhões de lâmpadas coloridas — três vezes mais em relação aos natais anteriores — que vão iluminar e colorir as noites da cidade promovendo uma grande confraternização contagiando a todos com a magia e o espírito natalino evidente nesta época do ano.

Pinhais também já vive a a campanha Viva o Natal de Pinhais. Nos dias 1º, 2, 8, 9, 15 e 16 de dezembro serão realizadas oficinas culturais: contação de história, confecção de cartão natalino, artesanato natalino e apresentação de balé, ações que ocorrerão no Espaço Condá, localizado no Bosque Municipal.

Na sexta-feira terão início as atividades natalinas no Bosque Municipal de Pinhais, com abertura da casa do Papai Noel para visitação. No dia 1º de dezembro, às 20h30, moradores e visitantes poderão acompanhar a chegada da Maria Fumaça. E a Cantata Natalina, com mil vozes, está marcada para o dia 7 de dezembro.

Piraquara recebe no próximo domingo, a Maria Fumaça Iluminada. Além da visita da locomotiva, que em 2017 reuniu centenas de pessoas, o projeto “Rumo ao Natal” traz também um espetáculo teatral inédito e gratuito para a população. O palco será montado na Rua Manoel Alves Cordeiro, em frente às antigas casas da Rede Federal Ferroviária.

Lapa

As Festividades Encantos de Natal 2018, promovida pela Prefeitura da Lapa em parceria com a Câmara de Vereadores possivelmente será o maior evento natalino da história, prevê a Prefeitura. Diversos pontos da cidade receberão iluminação e decoração e o ápice das festividades acontecem de 18 a 23 de dezembro, na Alameda David Carneiro.