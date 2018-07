Nego do Borel é criticado por beijar homem em novo clipe

Da redação

O cantor Nego do Borel está sendo criticado por conta de seu novo clipe, ‘Me Solta’, lançado na segunda-feira (9). No vídeo, Nego aparece utilizando salto alto e bolsa, além de trejeitos afeminados. Em determinado momento, ele chega a beijar um outro homem. Diversos internautas criticaram a atitude do cantor, acusando-o de ter sido ‘oportunista’ com a comunidade LGBT sem fazer parte dela. “Não me sinto representado numa imagem distorcida de gay caricato. Entretenimento para hétero achar graça, me poupe”, comentou um usuário. “Nesse clipe ele só fez o que a maioria dos homofóbicos adora fazer com os gays: chacota”, criticou outro. Alguns chegaram a defendê-lo, pedindo que seja deixado “em paz”. Leo Dias, apresentador do ‘Fofocalizando’, foi um dos que defenderam o funkeiro. “Parabéns pela audácia. Tem que ser muito macho para beijar na boca de um homem”, postou em seu Instagram.

Foram convidados



Por razões médicas, tailandeses resgatados não poderão ir à final da Copa do Mundo

Por motivos médicos, os garotos resgatados de uma caverna na Tailândia não poderão estar em Moscou para a final da Copa do Mundo, no próximo domingo. A Fifa havia feito o convite e esperava a presença dos meninos como forma de homenagear a equipe de futebol da qual eles fazem parte. A Tailândia concluiu ontem o resgate de 12 garotos do time ‘Javalis Selvagens’ e seu técnico, presos em uma caverna parcialmente inundada na Tailândia desde 23 de junho. As informações foram confirmadas pelo comando de elite de fuzileiros navais do país, acrescentando que todos estão a salvo. Os trabalhos de salvamento foram retomados após uma pausa de 10 horas para repor o material utilizado e avaliar as condições na caverna. Os garotos estão em bom estado físico e mental, em bom estado e sem febre. A medida é para prevenir possíveis infecções.

Luto



Morre Carlo Benetton, um dos fundadores da grife italiana

Carlo Benetton, um dos fundadores da marca italiana Benetton, morreu ontem, aos 74 anos em decorrência de um câncer. Caçula da família, ele criou a empresa ao lado dos irmãos Luciano, Giuliana e Gilberto Benetton em 1965 Mais tarde, o empresário passou a se dedicar à criação de animais. Ele era presidente da fazenda de criação de gado leiteiro Maccarese Spa, localizada em Fiumicino, próxima a Roma, que fazia parte do grupo Benetton. Carlo deixa quatro filhos.

Babado

Johnny Depp é processado por agredir assistente de produção

O ator norte-americano Johnny Depp está sendo processado por um assistente de produção que alega ter sido ofendido e levado dois socos de Depp no set de filmagens do longa ‘City of Lies’, em abril de 2017. Segundo Greg Brooks, Depp o agrediu após ter sido avisado que as filmagens teriam que ser encerradas pela noite. No processo, Brooks disse que o diretor do filme Brad Furman mandou ele avisar Depp que uma cena externa que eles estavam filmando seria a última do dia. O assistente alega que Depp estava com cheiro de álcool e agindo como se estivesse bêbado quando começou a ofendê-lo e lhe deu dois socos na região das costelas. No dia seguinte, Furman foi demitido.

Níver do dia

Émerson Leão

ex-futebolista brasileiro

69 anos