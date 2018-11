Negociação avança em reunião, e Inter fica por detalhes de renovar com Odair

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Internacional e Odair Hellmann conversaram na tarde desta terça-feira (27). Representado por seu empresário, o comandante de campo viu a negociação para sua ampliação de contrato avançar.

Nos bastidores, o acerto com Odair é tratado como 'questão de tempo'. A reunião da tarde desta terça contou com membros da direção do clube gaúcho além do representante do técnico, Gilmar Veloz.

Em pauta, a situação financeira, que está encaminhada. O único ponto ainda sob análise é o tempo de contrato. A tendência aponta para que vínculo seja estendido por dois anos, com tempo maior para diluir luvas e premiações pelos objetivos alcançados. No entanto, o Colorado ainda entende que o ideal seria por uma temporada.

Em 2018, Odair superou as expectativas. Tanto em rendimento quanto em resultados, o treinador já bateu recorde de pontos de um time egresso da Série B no Brasileiro do atual formato e ainda pode quebrar a marca de melhor pontuação do Inter no torneio também sob o atual molde.

Por isso, receberá uma importante valorização salarial, com os vencimentos dobrando de valor. A comissão técnica também ganhará aumento.

O Internacional, porém, não deve oficializar a permanência de Odair até que se realize a eleição presidencial, marcada para 8 de dezembro.