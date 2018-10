Nelson Freitas publica vídeo explicando que comentário político atribuído a ele é falso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e humorista Nelson Freitas, 56, precisou recorrer às redes sociais durante a semana para esclarecer que um comentário político atribuído a ele na internet é falso.

Segundo um áudio que circula por grupos de mensagens, muitas vezes acompanhado de fotos do ator, ele teria dito que a vitória de Fernando Haddad, do PT, na corrida presidencial seria um "pesadelo".

"Olha só, tem um áudio circulando por aí sobre um texto que não é meu, com uma voz que não é minha. Talvez tenham achado parecida com a minha voz, mas quem me conhece sabe que essa voz não é minha", disse em um vídeo.

"Eu estou fazendo esse protesto para que fique tudo muito claro. Nós estamos em um momento muito importante da nossa democracia. A polarização infelizmente é o que acontece, mas é muito bom para a democracia que nós tenhamos opções de votos."

Após esclarecer o mal-entendido, Freitas desejou a seus seguidores uma boa eleição.