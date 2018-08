Nem Copa do Mundo ajudou; otimismo cai 

Rodolfo Luis Kowalski

O pessimismo é crescente entre os empresários de Curitiba e Região Metropolitana. Um estudo da Fecomércio-PR, divulgado nesta semana, revela que apenas 48,7% do empresariado do comércio, serviços e turismo da RMC tem boas expectativas com relação ao segundo semestre de 2018. Nos seis primeiros meses do ano, a maioria dos empreendedores da região (55,8%) acreditavam que teriam melhora no faturamento, inclusive impulsionado pela Copa do Mundo, que acabou frustrando as expectativas com a eliminação precoce da Seleção Brasileira.

Praticamente um em cada quatro empresários (23,2%) apresentaram opiniões desfavoráveios para o semestre, enquanto 18,1% se declararam indiferentes e outros 11,1% ainda não sabem o que esperar para os próximos meses. Esta, inclusive, é a primeira queda no índice de confiança, após quatro altas consecutivas, registradas a partir do 2º semestre de 2016.

De acordo com a Fecomércio, aredução no otimismo deve-se em grande parte às instabilidades da economia e da política, que afetam diretamente a sensação de segurança dos gestores de empresas. O clima pré-eleições, a oscilação cambial e a paralisação dos caminhoneiros, que ocasionou o aumento no preço do frete e alta nos preços de diversas mercadorias, desmotivaram a classe empresarial.

Para agravar o cenário, a Copa do Mundo, encarada com otimismo por diversos setores, teve impacto negativo para cerca de 57% das pequenas e médias empresas brasileiras, segundo revela um levantamento da startup VHSYS, que aplicou um questionário a seis mil empresas brasileiras de diferentes segmentos e tamanhos.

Pessimismo é local

Das seis regiões pesquisadas pela Fecomércio-PR, a Oeste possui o maior índice de otimismo, com 72,4%. Isso porque a região tem apresentado o maior volume de vendas do estado e até maio acumula alta de 19,78% segundo a Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR. A segunda região mais confiante é Maringá, com 62%, seguida pelo Sudoeste (55,6%), seguido por Londrina (51,4%). As duas regiões onde o pesimismo predomina são a de Curitiba (48,7%) e Ponta Grossa (44%).