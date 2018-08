Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio pode chegar R$ 27 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.070 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (18), em Coribe (BA), foram os seguintes: 05, 26, 27, 34, 42 e 48. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 27,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 84 apostas ganhadoras, R$ 25.629,96

Quadra - 4 números acertados - 5654 apostas ganhadoras, R$ 543,96

QUINA

O concurso 4.754 da Quina também não teve nenhum ganhador neste sábado (18). Os números sorteados foram os seguintes: 01, 11, 41, 47 e 67. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 20, é de R$ 1,3 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 49 apostas ganhadoras, R$ 6.969,04

Terno - 3 números acertados - 3871 apostas ganhadoras, R$ 132,65

Duque - 2 números acertados - 103770 apostas ganhadoras, R$ 2,72

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.220 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (18) foram os seguintes: 10, 18, 35, 46, 56, 69 e 73. O time do coração é o Olaria/RJ. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 21, é de R$ 4,3 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 100.189,25

5 números acertados - 149 apostas ganhadoras, R$ 960,58

4 números acertados - 3013 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 30509 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Olaria/RJ - 5907 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Os dois sorteios da Dupla-Sena não tiveram vencedores em seus principais prêmios na noite deste sábado (18). Os números do concurso 1.828 sorteados foram os seguintes: 1º sorteio – 01, 17, 18, 21, 30 e 32; 2º sorteio – 15, 20, 34, 36, 37 e 38. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 21, é de R$ 3 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras R$ 5.270,38

Quadra - 4 números acertados - 553 apostas ganhadoras R$ 119,81

Terno - 3 números acertados - 12832 apostas ganhadoras R$ 2,58

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras R$ 4.743,34

Quadra - 4 números acertados - 840 apostas ganhadoras R$ 78,87

Terno - 3 números acertados - 14003 apostas ganhadoras R$ 2,36

FEDERAL

A Caixa divulgou os números do sorteio 5.311, realizado neste sábado (18) em Coribe (BA).

1º bilhete - 38113 - 700.000,00

2º bilhete - 70813 - 28.000,00

3º bilhete - 51184 - 26.000,00

4º bilhete - 15243 - 22.000,00

5º bilhete - 46256 - 20.040,00