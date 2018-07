Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio pode chegar R$ 6 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.063 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (28), em Pouso Redondo (SC), foram os seguintes: 06, 10, 19, 24, 25 e 29. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 1º, é de R$ 6 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 94 apostas ganhadoras, R$ 16.561,93

Quadra - 4 números acertados - 5511 apostas ganhadoras, R$ 403,56

QUINA

O concurso 4.736 da Quina também não teve nenhum ganhador neste sábado (28). Os números sorteados foram os seguintes: 04, 19, 56, 59 e 75. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 30, é de R$ 4,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 127 apostas ganhadoras, R$ 3.479,01

Terno - 3 números acertados - 7480 apostas ganhadoras, R$ 88,82

Duque - 2 números acertados - 162348 apostas ganhadoras, R$ 2,25

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.211 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (28) foram os seguintes: 01, 04, 16, 36, 39, 44 e 62. O time do coração é o União Barbarense/SP. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 31, é de R$ 2,1 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 15.080,24

5 números acertados - 119 apostas ganhadoras, R$ 905,17

4 números acertados - 2437 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 23002 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: União Barbarense/SP - 2944 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Os dois sorteios da Dupla-Sena não tiveram vencedores em seus principais prêmios na noite deste sábado (28). Os números do concurso 1.819 sorteados foram os seguintes: 1º sorteio – 02, 12, 14, 28, 41 e 48; 2º sorteio – 05, 16, 32, 33, 38 e 39. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 31, é de R$ 2,1 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 9 apostas ganhadoras R$ 4.370,90

Quadra - 4 números acertados - 495 apostas ganhadoras R$ 90,82

Terno - 3 números acertados - 10267 apostas ganhadoras R$ 2,18

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 7 apostas ganhadoras R$ 5.057,76

Quadra - 4 números acertados - 502 apostas ganhadoras R$ 89,55

Terno - 3 números acertados - 10235 apostas ganhadoras R$ 2,19

FEDERAL

A Caixa divulgou os números do sorteio 5.305, realizado neste sábado (28) em Pouso Redondo (GO)

1º bilhete - 80847 - 700.000,00

2º bilhete - 57097 - 28.000,00

3º bilhete - 78144 - 26.000,00

4º bilhete - 51531 - 22.000,00

5º bilhete - 43245 - 20.040,00