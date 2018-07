Nesta segunda tem roda de conversa sobre a escrita de biografias em Curitiba

SMCS

O Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viaro, localizado no Museu da Gravura, no Solar do Barão, promove nesta segunda-feira (16/07), a partir das 16h, mais um encontro do projeto Roda de Conversa.

O objetivo deste encontro será abordar o processo de escrita de biografias. O bate-papo será ministrado por Rosemeire Odahara Graça, professora doutora da Faculdade de Artes do Paraná (FAP/ UNESPAR). A conferencista trará ao público a experiência que teve com a realização de um estudo sobre a vida e obra do pintor paranaense Waldemar Curt Freÿesleben (1899-1970).

O encontro tem mediação de Joseane Baratto, coordenadora do Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viaro e idealizadora do projeto Rodas de Conversa. O evento tem classificação livre e entrada franca. As inscrições podem ser feitas no dia do encontro no local.

Serviço: "Roda de Conversa: A prática da escrita de biografias"

Local: Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viaro, localizado no Museu da Gravura Cidade de Curitiba, no Solar do Barão (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533).

Data: segunda-feira (16/7).

Horário: das 16h às 17h.

Informações: 3321-3331.

Inscrições no local no dia.

Entrada franca