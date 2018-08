Neste final de semana

O MS TRADE SHOW acontece entre os dias 03 e 05 de agosto no USINA CINCO (1-191, R. Constantino Bordignon - Prado Velho, Curitiba - PR, 80215-300) em Curitiba. O local, um complexo de galpões com 50 mil m² onde por décadas funcionou uma fabrica de açúcar, sal e café, traz o conceito de eventos americanos realizados em áreas estrategicamente situadas em zoneamento industrial das grandes cidades.

Exposições e atrações

O MS Trade Show é uma feira de produtos da indústria, com fomentação de negócios e novas oportunidades, onde em paralelo acontecem workshops, conferências e bate-papo sobre regulamentações, lançamento de produtos, exposição de carros antigos, de coleção, restaurados e customizados de todos os gêneros, estilos e épocas, caminhões, shows com bandas e dj’s, praça de alimentação com diversas opções, Espaço Lúdico Brincante para as crianças (aliás, crianças até 12 anos não pagam!!), estúdio de tatuagem, nail bar (com make, penteados estilosos, manicure e pedicure), barbearia, lojas de memorabilia, espaço Diecast com miniaturas colecionáveis, o espaço Arena RC Motor Show que terá Conexão de Drones e Oficina do Automodelo com pista de drones, Carros RC, Drift, Drag e Cawler, Simulador de Vôo, Simulador de Carro, sorteio de brindes e muito mais! Serão diversas atrações para a família inteira!

Serviço

MS TRADE SHOW

Local: USINA CINCO

Rua: Constantino Bordignon 1-191 Prado Velho

03, 04 e 05 de agosto

Sexta e Sábado - R$20,00

Domingo - R$ 30,00