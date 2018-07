Netflix aperta o cerco e estimula a competição no mercado brasileiro

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Neryc

A competição, em todos os níveis ou mercados, é sempre saudável, desde que mantidas as relações de respeito e profissionalismo. A abertura de novos campos de trabalho, então, só pode ser aplaudida e incentivada. A partir do instante em que Globo e Record, em novo momento, resolveram reduzir ao mínimo necessário os seus elencos fixos, o interesse da Netflix em ampliar a sua capacidade de produção deve merecer o melhor reconhecimento. A contratação de Marco Pigossi, recentemente negociada, além do que passa a significar para os atores, será importante para técnicos, diretores, figurantes, gente da maquiagem e donos de produtoras. Entre outros saudáveis efeitos também irá minimizar a dependência da televisão. São vários os trabalhos em vista. José Padilha está para dar início à segunda temporada de “O Mecanismo”, inspirada na Operação Lava Jato, para estreia em 2019. O elenco será praticamente o mesmo da primeira, só que agora com Emílio Orciollo Netto, recém-saído da novela ‘Apocalipse’, ganhando mais espaço na trama com o personagem Ricardo Bretch. ‘Coisa Mais Linda’, também em produção e com Maria Casadevall como protagonista, irá reviver a bossa nova, além de outras, já prontas ou em vias de. Uma movimentação que no todo e no particular da vida de muitos, só tem a proporcionar os mais positivos efeitos.

Só tem mágico

Honestamente não faço a menor ideia de quem partiu, mas certeza que alguém na Band, da sua alta direção, sugeriu que, daqui em diante, as participações do Erick Jacquin no ‘MasterCheff’ fossem dubladas. Absurdo a parte, isso resolveria todos os problemas da casa.

Olho em cima

Marcelo Silva, número um da Record, tem acompanhado de perto os primeiros trabalhos do ‘Canta Comigo’, novo reality do Gugu, em gravações nos estúdios da Vera Cruz. Sempre se fazendo acompanhar do fiel escudeiro Mafran Dutra.

Detalhe

As informações que vem de lá revelam que, na parte que toca a cenografia, o ‘Canta Comigo’ vai surpreender, e surpreender positivamente. Está muito igual, se não foi aprimorado, em relação ao modelo da BBC.

Meio campo

O Fox Sports gravou um ‘Meio Campo’ especial, com Paulo Roberto Falcão e Jô Soares, um entrevistando o outro. Deu um programa inteiro, dos mais interessantes. Vai ao ar nesta quinta-feira, faixa das 11 da noite.

E outra...

Uma programação especial, com mais de 42 horas de transmissão ao vivo, é o que o Fox Sports está preparando para anteceder a transmissão de Brasil e Bélgica. O trabalho terá início amanhã, quinta, 7 da manhã, com o ‘Bom dia Fox’, com apresentação de Lívia Nepomuceno.

Sem parar

Brasil e Bélgica, na sexta, 3 da tarde, ao que tudo indica não terá a torcida dos atores da Globo. Os roteiros de gravações de ‘Malhação’, ‘Orgulho e Paixão’, ‘Deus Salve o Rei’ e ‘Segundo Sol’ estão mantidos. Pelo menos até agora. Data hoje.

Não tem essa

Apesar da paixão por séries e de estar batalhando espaço para trabalhos do gênero, pela cabeça de Aguinaldo Silva nunca passou abandonar as novelas. Segundo ele, muito ao contrário. Antes de ‘O Sétimo Guardião’, que ainda vem aí, ele já tem outra na cabeça.

Parou no meio

Silvio Santos, ontem, interrompeu as suas gravações na hora do almoço. Perdeu a voz no palco. Caíram os quadros das pistas e pontinhos.

Ambientando

Marcio Gomes está passando toda essa semana em São Paulo, aclimatando-se à cidade e adaptando-se à sua secura, depois de cinco anos morando e trabalhando no Japão. Em breve irá assumir em definitivo as suas novas funções no jornalismo da Globo.

Audiência da Copa

No PNT, após o encerramento da fase de grupos, a Globo alcançou a média de 24 pontos com a transmissão da Copa da Rússia. O número é superior ao conquistado em 2014, no Brasil, 22, e o de 2010, na África do Sul, 20.

Bate – Rebate

Conforme destacado neste espaço, a Warner vai transmitir no dia 12 de agosto, 9 da noite, mais uma edição do “Teen Choice 2018”. Karol Pinheiro será a apresentadora e o jornalista Phelipe Cruz comentará sobre as categorias. Nesta edição, foram indicadas Anitta, Sofia Santino e Valentina Schulz, as duas últimas conhecidas por vídeos no aplicativo Music.ly.

Em entrevista ao canal do Álvaro Leme, Cátia Fonseca que diz que vai doar seu corpo para pesquisa e que pratica pompoarismo.

Alguns estão estranhando, mas não tem nada de errado da Maria Cândida com a TV Aparecida. O programa “Manhã Leve” só passou a entrar gravado, por que ela tirou esses dias de férias e está em Londres. Mas já voltará ao vivo na semana que vem.

Record News fará, em agosto, entre os dias 13 e 31, uma série de sabatinas com os presidenciáveis. Os trabalhos serão conduzidos por Heródoto Barbeiro, com a participação do repórter Domingos Fraga. Um por dia e uma hora para cada candidato.

C´est fini

Logo depois da “Copa do Mundo”, Luiz Fernando Guimarães começará a gravar como Amadeu Baroni, um vilão, em “O Tempo Não Para”, próxima novela das sete da Globo. O personagem é um homem bem-sucedido, mas doente, e busca uma cura por meio da criogenia. Sua última novela na casa foi “Cordel Encantado”, em 2011. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!