Netflix faz acordo e inclui Templo Satânico nos créditos de 'O Mundo Sombrio de Sabrina'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix e a Warner Bros. entraram em um acordo amistoso com o "The Satanic Temple" (em tradução do inglês, "O Templo Satânico") após uma longa discussão sobre as imagens utilizadas na nova série "O Mundo Sombrio de Sabrina".

Além de pagar pelos créditos da estátua utilizada na série, semelhante à da organização religiosa, a empresa de streaming irá reconhecer o elemento nos créditos dos episódios que já foram gravados.

A informação foi dada em comunicado escrito pelo advogado do templo, Bruce Lederman, e confirmada pela Warner. "Meu cliente receberá os devidos créditos de direitos autorais pelos episódios de 'O Mundo Sombrio de Sabrina' que já foram filmados. O restante da decisão está sujeito a um acordo de confidencialidade", afirma Lederman.

O acordo foi feito após uma acusação do co-fundador da organização satânica, Lucien Greaves, que disse que a série utilizava uma estátua muito semelhante à do templo para representar o Dark Lord ("Senhor das Trevas") em suas cenas.

No templo satânico, o monumento faz homenagem a Baphomet, um deus pagão representado com uma cabeça de carneiro e corpo humano. Greaves afirmou que entraria em ação legal contra a Netflix por conta do ocorrido e, na época, solicitou que as imagens fossem retiradas da série.