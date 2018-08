Neto de Gregory Peck é o novo Spock da série de TV "Star Trek: Discovery"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ethan Peck, 32, foi escalado para viver o personagem Spock em sua fase jovem na segunda temporada da série "Star Trek - Discovery". O ator celebrou o novo papel com uma foto ao lado da família de Leonard Nimoy, morto em 2015, e que eternizou o personagem na série original nos anos 1960.

"Além de qualquer lógica ou de qualquer possibilidade, eu me vejo nesta realidade. É uma grande honra e também uma imensa responsabilidade aceitar o papel de um personagem icônico dado a nós por Leonard, e que Zachary já conseguiu homenagear brilhantemente", afirmou o ator. Antes dele, o ator Zachary Quinto, 42 anos, viveu Spock nos filmes da saga "Star Trek" (2009-2016).

Alex Kurtzman, executivo da Discovery, falou sobre o desafio de encontrar um novo Spock. "Nimoy e Quinto deram uma humanidade incomparável ao personagem, que está sempre dividido entre a razão e a emoção. Nós procuramos por uma ator por meses que pudesse dar uma interpretação semelhante ao personagem", afirmou o executivo.

Kurtzman, cocriador da série, disse ainda Spock é o único integrante da tripulação original que permaneceu em todas as continuações da saga, tanto no cinema como na televisão.

Ethan é nascido em Los Angeles e é neto do ator Gregory Peck (1916-2003). O ator teve papeis pequenos no cinema, com participações em "O Preço do Amanhã" (2011) e na TV, fez parte do elenco da série "Dez Coisas que Odeio em Você" (2009-2010).

A primeira temporada de "Star Trek: Discovery" está disponível na Netflix.