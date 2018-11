Neymar bate recorde, PSG vence e agora coloca Liverpool sob pressão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain, da França, entrou em campo nesta quarta-feira (28) pressionado pela possibilidade de ser eliminado da Liga dos Campeões de maneira precoce. Contudo, a vitória em casa por 2 a 1 sobre o Liverpool fez a equipe respirar aliviada.

Benat e Neymar fizeram os gols para o time da casa. Milner descontou de pênalti.

Com o tento, o camisa 10 do PSG chegou aos 31 gols e se tornou isolado o maior goleador brasileiro da história do torneio. Ele dividia a marca com Kaká, que tem 30. O terceiro da lista é Rivaldo, com 27.

A vitória deixou o PSG com 8 pontos, na segunda posição do Grupo C, atrás apenas do italiano Napoli, que venceu o Estrela Vermelha por 3 a 1 e está com 9. Os parisienses agora precisam apenas de um empate contra os sérvios, na última rodada, para garantir a vaga nas oitavas de final do torneio.

O clube até poderia ser alcançado pelo Liverpool, porém levaria vantagem nos critérios de desempate, já que fez mais gols fora de casa no confronto direto (o jogo de ida, em Anfield, terminou 3 a 2 para os ingleses).

Quem está sob ameaça, agora, é justamente o Liverpool, finalistas na última edição da Liga dos Campeões. A derrota fez o time do técnico Jürgen Klopp estacionar nos seis pontos.

Na última rodada da fase de grupos, os ingleses recebem o Napoli. Para se classificar sem depender de outros resultados, o time precisa vencer a equipe italiana por 1 a 0. Se sofrer gols, precisa abrir dois gols de vantagem sobre os rivais. Os italianos avançam com um empate.

Na primeira rodada da fase de grupos, na Itália o Napoli venceu o Liverpool por 1 a 0.

Também nesta quarta-feira, o Barcelona venceu o PSV por 2 a 1, na Holanda. Com a vitória, os catalães (que já estavam classificados), garantiram a liderança do Grupo B.

Messi e Piqué fizeram para o Barcelona, enquanto Luuk de Jong descontou de cabeça para o time da casa.

Pelo mesmo grupo, o Tottenham triunfou sobre a Inter de Milão, em casa, por 1 a 0, com gol de Christian Eriksen.

Ingleses e italianos chegarão à rodada final empatados em sete pontos na segunda posição do Grupo B. Atualmente, a vantagem é do Tottenham, que marcou um gol fora de casa no confronto direto, e é quem avança caso a igualdade se mantenha.

Porém, enquanto a Inter de Milão terá pela frente o já eliminado PSV, em casa, na última rodada da fase de grupos, os ingleses enfrentarão o Barcelona, no Camp Nou.

Pelo Grupo D, tudo definido. O Porto venceu o Schalke 04 em casa por 3 a 1 e garantiu a primeira posição. Os alemães, mesmo com o revés, avançam em segundo lugar.

Na mesma chave, o Galatasaray, da Turquia, foi derrotado por 2 a 0 para o Lokomotiv Moscou na Rússia; ambos os times estão eliminados.

Já no Grupo A, o Atlético de Madri venceu o Monaco por 2 a 0, enquanto o Borussia Dortmund empatou sem gols com o Brugge. Com a combinação de resultados, espanhóis e alemães garantiram a vaga. Na última rodada definem, ambos fora de casa, quem fica com o primeiro lugar do Grupo A.

Na terça (27), Real Madrid, Juventus, Manchester United, Bayern, Ajax, Manchester City e Roma já haviam garantido suas vagas nas oitavas de final.