Neymar come lanche de madrugada e brinca com Marquezine em praia de Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, 26, Bruna Marquezine, 22, e David Brazil, 48, fizeram um passeio noturno pelas ruas de Santos, no litoral de São Paulo, neste domingo (22). Eles comeram um lanche em um quiosque no canal 4, próximo a Basílica Menor de Santo Antônio do Embaré e depois brincaram em um balanço na praia.

O jogador está passando as férias do campeonato europeu no Brasil e aproveitou o domingo para antecipar a comemoração do aniversário de seu filho Lucca, que completa 7 anos em agosto. A festa ocorreu na sede do Instituto Neymar, em Santos, e teve como tema o futebol, esporte favorito do garoto.

A trajetória foi compartilhada nas redes sociais de David Brasil, que mostrou também Bruna Marquezine comendo um lanche. "Você vai mesmo comer isso tudo?", brincou ele em um vídeo no seu Instagram Stories. O influenciador também postou um vídeo do casal "lutando" com hastes de borracha em um brinquedo da festa.

Na última semana, Neymar reuniu famosos para um leilão beneficente do Instituto Neymar em um hotel em São Paulo. Dentre os 27 lotes leiloados, estavam experiências como acompanhar um dia de trabalho da Gisele Bündchen nos EUA, uma hospedagem de seis dias no mesmo hotel que Neymar passou o último reveillon em Noronha, viagens, uma participação numa novela do SBT e até um jantar com a atriz Larissa Manoela. No total, o evento angariou R$35 milhões.