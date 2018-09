Neymar desequilibra e comanda virada do PSG junto com Cavani

Folhapress

PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG levou um susto logo no início do jogo, mas Cavani e Neymar conduziram a equipe à virada em pleno Parque dos Príncipes, nesta quarta-feira (26), contra o Reims, pela sétima rodada do Campeonato Francês. Juntos, o brasileiro e o uruguaio marcaram três dos quatro gols da equipe na vitória por 4 a 1.

O resultado faz o PSG manter o aproveitamento de 100% no Campeonato Francês. A equipe é líder isolada da competição com 21 pontos, oito pontos a mais que o vice-líder Lyon. Já o Reims está na 14ª posição, com oito pontos.

O PSG volta a campo no próximo sábado (29), quando visita o Nice. Já o Reims recebe o Bordeaux, no mesmo dia.

Neymar seguiu atuando como meia na partida contra o Reims e deu muito trabalho para a marcação. Bastante incisivo, o brasileiro chegou a desconcertar dois marcadores em uma jogada no segundo tempo, que levantou a torcida.

Antes disso, já havia sido dele a jogada que resultou no quarto gol. Neymar se livrou da marcação ainda no meio de campo e tocou para Diaby, livre pela direita. O francês rolou para Meunier, que completou para as redes.

O Reims precisou de apenas três minutos para deixar tenso o Parque dos Príncipes. Chavarria chegou ao fundo pela esquerda e tocou para trás. Chavalerin apareceu livre de marcação e bateu firme para balançar as redes.

A resposta do PSG veio dois minutos mais tarde. Cavani entrou pela direita e tocou por cima para encobrir o goleiro Mendy. Quase 20 minutos mais tarde, o uruguaio apareceria mais uma vez para ser derrubado por Konan dentro da área. Pênalti.

Responsável pelas cobranças no PSG, Neymar cumprimentou Cavani pela jogada, pegou a bola e bateu no canto direito de Mendy, que caiu para o outro lado. 2 a 1 para o PSG.

O PSG deixou o placar ainda mais confortável antes mesmo do intervalo. Aos 44 minutos, Neymar cobrou falta em direção à área, Mendy saiu muito mal e deixou a bola cair no pé de Cavani. O uruguaio só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o PSG marcou mais uma vez, completando a goleada. Meunier foi o autor do gol aos 10min em jogada elaborada por Neymar.

Além do Lyon, que venceu o Dijon por 3 a 0 fora de casa, o Olympique também chegou aos 13 pontos. O time de Marselha derrotou o Strasbourg em casa por 3 a 2. Quem caiu na tabela foi o Lille, que até então ocupava a vice-liderança. A equipe foi derrotada pelo Bordeaux por 1 a 0 e caiu para quarto lugar, com os mesmos 13 pontos.