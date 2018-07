Neymar diz que leva memes na brincadeira e que "luto" da Copa já passou

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O saldo da Copa do Mundo não foi perfeito para Neymar. No entanto, em sua primeira aparição pública desde a eliminação, o jogador minimizou o efeito dos memes e disse não se incomodar com a onda do “desafio Neymar”, que consiste em filmar a si mesmo caindo e se contorcendo.

“Fiz uma brincadeira, né. Já que está todo mundo entrando nessa onda, eu levo na brincadeira. Não fico bravo”, afirmou em entrevista ao Fox Sports na noite desta quinta-feira (19), antes do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.

A brincadeira à qual ele se refere é o vídeo que gravou cercado por crianças nesta quarta. Ele deu a entender que não planeja se manifestar novamente desta forma. “Não, não. Foi um momento que eu estava junto com as crianças e decidi fazer”, respondeu.

Neymar não esconde que ficou abalado com a derrota para a Bélgica nas quartas de final, mas é firme ao dizer que o sentimento de tristeza já diminuiu desde que voltou da Rússia.

"Eu particularmente fiquei muito triste. Não tem pessoa mais triste do que eu e meus companheiros, nosso treinador, as pessoas que estavam perto da gente. A gente fica com um gostinho porque sabia que podia ir longe, tinha time para isso. Mas infelizmente já foi, o luto passou e a gente tem que escolher ser feliz", completou.