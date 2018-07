Neymar diz ter as costas largas e que segue em frente pelo filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar citou a família ao prometer não se abalar com as críticas que recebeu depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo e afirmou que tem "as costas largas". As declarações foram feitas após ele participar de evento na sede do seu instituto neste sábado (21).

"Você me acompanha há quanto tempo?", questionou Neymar a uma jornalista que fez uma pergunta sobre as críticas. "É a primeira vez que me criticaram? Então pronto. Estou acostumado, não comecei a jogar futebol ontem. Depois que perde as coisas caem nas minhas costas, mas minhas costas são largas".

Em tom mais calmo, o jogador do Paris Saint-Germain disse ainda que não vê "problema" em ser criticado. "Sei do meu potencial. Sei o que posso fazer e sei que tudo que fiz até agora não está errado. Cheguei muito longe e estou feliz com tudo isso".

Ao citar a queda do Brasil nas quartas de final diante da Bélgica no Mundial da Rússia, Neymar disse que se apoia na família para dar a volta por cima. "Tenho um motivo para estar triste, que é um sonho que acabou e que está distante, só daqui a quatro anos. Mas o mundo não acaba. Tenho que seguir. Tenho meu filho, tenho minha família. Não posso ficar triste o resto da vida porque eles não podem viver assim", disse.

"E tenho mais motivos para estar feliz do que triste. Então minha vida vai seguir. Vou voltar com tudo para Paris para fazer uma grande temporada", acrescentou Neymar, que hoje contou com carinho de centenas de fãs brasileiros e estrangeiros nas finais do "Neymar Jr's Five", torneio de futebol de cinco na sede do instituto que leva seu nome em Praia Grande, no litoral paulista.

Na entrevista, o camisa 10 ainda falou sobre Rodrygo e Vinicius Júnior, duas promessas brasileiras que acertaram com o Real Madrid. Neymar também deixou o Brasil jovem rumo à Espanha, mas para defender o Barcelona.

"Falei com os dois e fico muito contente e feliz por serem dois grandes talentos que estão sendo descobertos no Brasil novamente. Desejo toda sorte do mundo e que arrebentem, para felicidade primeiro da família deles e depois do Brasil", concluiu.