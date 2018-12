Neymar é 12º na Bola de Ouro e tem pior desempenho desde ida para a Europa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar foi o 12º colocado da Bola de Ouro 2018, prêmio oferecido pela revista France Football ao melhor jogador do mundo no ano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (3) pela própria publicação.

A colocação foi a pior do camisa 10 da seleção brasileira desde que se transferiu para o futebol europeu, trocando o Santos pelo Barcelona em 2013. Um ano antes, ainda atuando pelo Santos, Neymar foi o 13º do prêmio, então vinculado à premiação da Fifa de melhor jogador do mundo.

No período de unificação entre Fifa e France Football, Neymar foi 10º em 2011, 13º em 2012, quinto em 2013, sétimo em 2014, e terceiro em 2015. Após a desvinculação, foi quinto em 2016, atuando pelo Barcelona, e terceiro em 2017, ano em que se transferiu para o Paris Saint-Germain.

Mesmo fora das dez primeiras colocações, Neymar ainda superou nomes de destaque do futebol internacional. Luis Suárez, uruguaio do Barcelona, foi o 13º, enquanto Paul Pogba, campeão da Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa, foi o 15º.

Na lista dos 30 melhores de 2018, apenas quatro brasileiros foram indicados. Além de Neymar, Roberto Firmino (Liverpool) foi o 19º colocado, com Marcelo (Real Madrid) em 22º e Alisson (Liverpool) em 25º.

Confira o desempenho de Neymar no prêmio Bola de Ouro:

2011: 10º (Santos)

2012: 13º (Santos)

2013: 5º (Santos/Barcelona)

2014: 7º (Barcelona)

2015: 3º (Barcelona)

2016: 5º (Barcelona)

2017: 3º (Barcelona/Paris Saint-Germain)

2018: 12º (Paris Saint-Germain)