Neymar e mais quatro brasileiros disputam eleição de time do ano na Europa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os brasileiros Neymar, Roberto Firmino, Casemiro, Marcelo e Alisson estão entre os jogadores disponíveis na eleição do "time do ano" do futebol europeu. A votação é realizada no site oficial da Uefa, é totalmente aberta ao público e leva em conta a atuação dos atletas no ano de 2018.

Como a formação desta equipe será definida pelos fãs, ainda não é possível saber quantos serão eleitos em cada posição -é possível escolher esquemas táticos com um, dois ou três atacantes, e apenas uma destas formações será eleita.

No ataque, além de Neymar e Firmino, também concorrem Cristiano Ronaldo, Messi, Luis Suarez, Salah, Mbappé, Sadio Mané, Lewandowski, Kane, Griezmann, Dzeko, Dybala, Cavani e Bale.

Os outros brasileiros indicados são Casemiro, que pode receber votos para uma vaga no meio-campo, Marcelo, que concorre na defesa, e Alisson, que é um dos candidatos a goleiro do time do ano da Uefa.

O zagueiro Chiellini é o mais velho de toda a lista, com 34 anos, e Mbappé é o mais jovem, com 19. O Real é o clube com mais indicados: foram nove; dentre as seleções, a França leva a melhor com 10.

A Uefa não divulgou uma data para encerramento da eleição. Até o momento da publicação deste texto, o site diz já ter recebido 273.977 votos. Para efeitos de comparação, a edição anterior do prêmio teve um total de 8.779.639.

Depois de votar, o usuário é convidado a realizar seu login no site da entidade europeia, que o cadastra automaticamente em um sorteio por um "PlayStation 4".

Confira a lista completa de indicados:

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Lloris (Tottenham), Navas (Real Madrid), Oblak (Atlético de Madri), Ter Stegen (Barcelona)

DEFENSORES: Marcelo, Sergio Ramos, Varane (Real Madrid), Alba, Piqué, Umtiti (Barcelona), Chiellini (Juventus); Giménez, Godin, Lucas Hernández (Atlético de Madri), Kimmich (Bayern de Munique), Koulibaly (Napoli), Manolas (Roma), Stones (Manchester City), Van Dijk (Liverpool)

MEIO-CAMPISTAS: Casemiro, Isco, Kroos, Modric (Real Madrid), De Bruyne, David Silva (Manchester City), Hazard, Kanté (Chelsea), Milner (Liverpool), Saúl (Atlético de Madri), Payet, Thauvin (Olympique de Marselha), Pjanic (Juventus), Pogba (Manchester United), Rakitic (Barcelona)

ATACANTES: Neymar, Cavani, Mbappé (PSG), Firmino, Mané, Salah (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), Dybala, Cristiano Ronaldo (Juventus), Messi, Suarez (Barcelona), Dzeko (Roma), Griezmann (Atlético de Madri), Harry Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern de Munique)