Neymar e Marquezine roubam a cena ao irem juntos a desfile em Paris

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A carreira de Bruna Marquezine, 23, deu uma alavancada no exterior com a temporada de desfiles internacionais de verão 2019. A atriz da Globo, que anda frequentando festas da moda e desfilou para a Dolce & Gabbana em Milão, apareceu com o noivo Neymar Jr., 26, para ver a nova coleção da grife Off-White, nesta quinta-feira (27), em Paris.

Ele de moletom e jeans e ela trajada com vestido floral decotado, os dois assistiram juntos ao desfile que contou com as modelos do momento Kaia Gerber, 17, Bella Haddid, 21, e Kendall Jenner, 22.

Na passarela, o streetwear da marca ganhou contornos sexy com minissaias, decotes e muito jeans rasgado.

A marca é comandada por Virgil Abloh, 37, americano que conquistou jovens, inclusive craques de futebol como Neymar, com tênis esportivos e peças esquisitas. Uma de suas criações mais famosas é um cinto industrial estampado com o logo da Off-White.

Neymar também deve levar a namorada para o desfile da Balmain, na manhã de sexta-feira (28), já que é presença constante nos desfiles do amigo e estilista da marca Olivier Rousteing.