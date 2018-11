Neymar e Mbappé treinam normalmente e devem reforçar PSG na Champions

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain deve ganhar o reforço de Neymar e Mbappé em confronto decisivo na Liga dos Campeões. De acordo com o jornal Le Parisien, os dois treinaram normalmente com o grupo nesta segunda-feira (26) e devem estar disponíveis contra o Liverpool, na próxima quarta (28), às 18h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Segundo o periódico, ambos treinaram com bola e participaram de todos os exercícios coletivos sem nenhum problema. Neymar era dúvida por conta de um estiramento no músculo adutor da coxa direita sofrido no amistoso da seleção brasileira contra o Camarões. Já Mbappé caiu sobre seu ombro direito e pediu substituição em duelo da França contra o Uruguai na última data Fifa.

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, disse durante a última semana que estava confiante sobre a presença de ambos contra o Liverpool. Na vitória diante o Toulouse por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Francês, Neymar e Mbappé foram poupados para estarem inteiros na partida do meio de semana.

Na próxima terça-feira (27), o PSG faz seu último treino antes do duelo decisivo pelo grupo C da Champions. Em caso de uma derrota para o Liverpool e uma vitória do Napoli diante do Estrela Vermelha, a equipe francesa estará eliminada de forma precoce da competição.