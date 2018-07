Neymar ‘entrega’ novo visual de Bruna Marquezine em casamento de amiga

Da redação

De novo visual após o fim da novela global “Deus Salve o Rei”, Bruna Marquezine apareceu ao lado de Neymar em mais um casamento nesta semana, e de visual novo. Quem entregou foi o próprio Neymar. Em um dos vídeos publicados pelos convidados do casamento, Marquezine aparece enxugando as lágrimas enquanto ouvia os noivos se declararem no altar. Neymar registrou a namorada em sua rede social e “entregou” que ela mudou o visual após o fim da novela “Deus Salve o Rei”. Mas não foi nada de mais. Bruna cortou os cabelos na altura dos ombros. Ela foi madrinha do casamento da amiga Hatalia Oliveira, filha do ex-jogador Zinho, no sábado, em Mangaratiba (RJ).

Campanha



Sheron Menezes diz que pretende amamentar filho até os dois anos de idade

Para divulgar a importância da amamentação, a atriz Sheron Menezzes, junto com o filho Benjamin, de nove meses, é a madrinha da campanha da Semana Mundial de Amamentação do Ministério da Saúde. Não é a primeira vez que a atriz participa das campanhas do ministério. “Fiz a campanha que muitas pessoas se conscientizaram, que foi a da sífilis, a de doação de leite, que é o que eu pratico, porque acho importantíssimo e agora a de amamentação”, relata. Consciente dos benefícios, Sheron quer amamentar Benjamin pelo menos até os dois anos de vida dele. “Eu amamentei o Benjamin até os seis meses exclusivamente no peito. Mas eu gostaria de amamentá-lo até os dois anos de idade, porque eu quero que ele cresça ainda mais forte, mais saudável e mais resistente”, comenta ela.

Passageiro



Campanha nas redes pede lei que permita animais no transporte público

O publicitário Rodrigo Lico deu inicio a uma campanha nas redes sociais que visar obter o direito das pessoas poderem transportar seus pets no transporte público. “Poder passear com o animal de estimação já é uma realidade em vários locais públicos como aeroportos, shoppings, escolas e áreas públicas de lazer, por que não poder fazer uso do transporte público em horários e dias que o fluxo não é intenso como aos finais de semana e feriados?”, questiona Lico. Em Curitiba esse tema vem e volta. A última proposta do tipo é do comepço deste ano.

Agenda

Curitiba terá corrida regada a cerveja

Já imaginou realizar uma prova de corrida e, para se refrescar, degustar uma cerveja gelada em pleno percurso? Proporcionar esta experiência aos seus corredores é exatamente a proposta da Bier Rennen, uma das competições realizadas pela i-Run Corridas Temáticas, que será promovida em Curitiba no próximo dia 8 de setembro. Com o Museu Oscar Niemeyer como ponto de largada e de chegada, a Bier Rennen está com inscrições abertas até o dia 30 de agosto. Os interessados poderão escolher entre duas categorias: a primeira é a corrida com largada às 20 horas, que terá 6 Km de percurso; a segunda, que larga às 20h05, é uma caminhada de 3 Km. A Bier Rennen fará parte da programação da Oktoberfest Curitiba, entre 7 e 9 de setembro.

Níver do dia

Arnold Schwarzenegger

ator austríaco-americano

71 anos