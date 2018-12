Neymar fará transmissão de Call of Duty com Thiago Silva e Marquinhos nesta segunda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar, Thiago Silva e Marquinhos se reúnem aos streamers Alanzoka e Hayashii nesta segunda-feira (3) para transmitir uma partida de "Call of Duty: Black Ops 4". O streaming acontecerá diretamente da sala de jogos de Neymar, em sua residência de Paris, na França.

As partidas começam às 16h (de Brasília) e serão transmitidas pela plataforma Twitch. As transmissões contam com o patrocínio da Intel, que reformou a sala de jogos do brasileiro.

O "Call of Dutty: Black Ops 4" é um FPS (sigla para "atirador em primeira pessoa", em inglês) e foi lançado em outubro deste ano —esse é o 15º título da série. O game concorre às categorias de melhor jogo multiplayer, melhor jogo de ação e melhor design de áudio no Game Awards 2018

Não é novidade que os craques da seleção brasileira, que também jogam juntos no Paris Saint-Germain, são grandes fãs de jogos de tiro.

Na Copa do Mundo da Rússia, em julho deste ano, durante um jogo contra o México, Neymar comemorou um gol com um gesto em referência ao Counter-Strike, outro game de guerra.