Neymar faz festa de aniversário para Marquezine em sua mansão de Mangaratiba

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar, 26, reuniu os amigos para celebrar na tarde deste domingo (29) o aniversário da namorada, a atriz Bruna Marquezine, que completa 23 anos no próximo sábado (4). A comemoração acontece na mansão do jogador em Mangaratiba (RJ), no trecho fluminense da Costa Verde.

A festa teve que se antecipar porque o jogador do PSG, que está de férias desde o término da Copa do Mundo da Rússia, deve voltar à rotina de trabalho no time francês na próxima semana. Neste sábado (28), PSG foi goleado pelo Arsenal durante torneio amistoso de pré-temporada. O time inglês venceu por 5 a 1 a partida disputada na cidade de Kallang, em Singapura.

Já Bruna Marquezine está começando as suas férias com o término das gravações da novela "Deus Salve o Rei". A Globo exibe nesta segunda (30) o último capítulo do folhetim. Na terça (31), a emissora estreia "O Tempo Não Para", que terá o ator Edson Celulari com um dos protagonistas.

Entre os convidados da festa organizada por Neymar para Marquezine estavam as cantoras Luísa Sonza, com uma roupa da coleção da Versace avaliada em R$ 6.000, Preta Gil e Manu Gavassi. Além delas, a modelo Izabel Goulart, que escolheu um "look" Dolce & Gabbana e styling de Dudu Farias, o youtuber Matheus Mazzafera e o promoter David Brasil.

Carol Dantas, ex de Neymar e mão de Davi Lucca, de seis anos, também foi uma das convidadas. Ela estava acompanha do namorado, Vinicius Martinez. A irmã do atacante, Rafaella Santos, foi outra que prestigiou a festa da atriz da Globo.

MANSÃO DE NEYMAR

Em outubro de 2016, o atacante Neymar e seu pai, Neymar da Silva Santos, compraram uma mansão no condomínio Portobello, em Mangaratiba (RJ), no trecho fluminense da Costa Verde. Eles pagaram R$ 24 milhões.

Com 10.200 m², área equivalente à de um campo de futebol oficial, a casa tem seis suítes, quadra de tênis, adega subterrânea e academia de ginástica. Conta ainda com um heliponto homologado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Com familiares e amigos, o jogador da seleção e do PSG se diverte em passeios pelo canal que corre em frente à mansão. Navegam a bordo do iate Nadine, uma homenagem à mãe dele.

Ainda em 2016, semanas depois da compra da mansão, pai e filho ampliaram seus domínios no Portobello. A família adquiriu dois lotes no condomínio, que totalizam pouco mais de 3.000 m². O terreno tem menos da metade da área da mansão, o que não significa que seja pequeno. É espaço suficiente para uma casa-hangar.