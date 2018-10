Neymar faz três em goleada do PSG e iguala artilharia de Kaká na Liga dos Campeões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar, enfim "estreou" na Liga dos Campeões. Disposto a apagar a impressão de apatia na derrota para o Liverpool por 3 a 2 na primeira rodada, o atacante brasileiro deu show e, ao marcar três vezes, comandou a vitória do Paris Saint-Germain por 6 a 1 sobre o Estrela Vermelha, nesta quarta-feira (3), no Parque dos Príncipes, na França, em duelo pelo Grupo C da competição europeia.

Neymar abriu o placar em cobrança de falta, aos 19min do primeiro tempo, e ampliou dois minutos depois, após tabelar com Mbappé pelo lado direito do ataque. Com 41min de bola rolando, a goleada do PSG já estava construída, com os tentos de Cavani e Di María.

Na etapa final, Mbappé marcou o quinto, aos 24min. Marin descontou para o Estrela Vermelha instantes depois. Aos 35min, Neymar marcou outra vez de falta e chegou a 30 gols na Champions, igualando-se a Kaká como o maior artilheiro brasileiro no torneio.

O time de Paris chegou a três pontos em sua chave, mas aguarda o duelo entre Napoli e Liverpool, também nesta quarta, para descobrir em qual colocação ficará ao término da rodada. Os sérvios têm um ponto.

A próxima rodada do Grupo C da Liga dos Campeões será em 24 de outubro, com PSG x Napoli e Liverpool x Estrela Vermelha.