Neymar garante que fica no PSG e critica especulações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estrela principal do leilão beneficente em prol do instituto que leva o seu nome, o atacante Neymar respondeu nesta quinta-feira sobre as especulações em torno de uma possível saída do PSG e transferência para o Real Madrid. Em entrevista ao Fox Sports, o jogador garantiu que permanece no clube francês e criticou as notícias publicadas nas últimas semanas.

"[A relação com o PSG] tá bem, tá bem. A especulação é da imprensa, que acaba inventando isso, ouvindo historinhas. Fica um pouco chato isso, mas todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo presidente, pelo Paris, pela torcida, e todo mundo sabe por que fui para lá", afirmou Neymar.

"Eu tenho contrato com o Paris. Fui para lá por um desafio e em busca de objetivos. Isso não mudou na minha cabeça. Espero que essa temporada seja uma temporada de sucesso, vamos buscar títulos", completou.

Neymar não poupou elogios ao jovem Mbappé, que acaba de ser campeão do mundo com a seleção da França. "Olha, ele é um fenômeno, é um grande jogador. A gente já sabia disso pelo dia a dia com ele. Eu sei da qualidade que ele tem, e fico muito feliz e contente por ele ter feito uma grande Copa do Mundo", afirmou.

"Nosso time tem um elenco muito bom, a gente fica feliz de ter jogadores de muita qualidade no elenco. Esse reencontro vai ser legal. Eu falo com o Mbappé quase todos os dias, dei os parabéns pelo título. A gente vai ficar feliz em recebê-lo, o campeão do mundo", pontuou Neymar.

O camisa 10 também exaltou a contratação do goleiro Buffon, que acrescenta experiência ao elenco parisiense. "É um orgulho muito grande, uma honra dividir o vestiário com um grande goleiro. Pela história, pela pessoa que é, tem muito a nos dar e passar sua experiência", comentou.