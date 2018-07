Neymar já usou comerciais para se defender de críticas e momentos difíceis

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comercial de domingo (29), em que Neymar se defende das críticas que sofreu na Copa do Mundo, não foi o primeiro em que o atacante recorreu à publicidade em momentos difíceis da carreira.

Ainda quando estava no Santos, em março de 2011, o jogador estreou uma campanha da empresa de telecomunicação Nextel. Na peça, em tom de desabafo sobre críticas e cobranças, o jogador caminhava e lia um texto olhando para a câmera até se encontrar com o pai.

"Você me xingou quando eu errei e gritou quando eu não escutei. Você me deu carinho, me deu amor, me deu a noção de felicidade, e só ela é o que importa", disse o atacante.

O vídeo foi veiculado meses depois de uma briga entre Neymar e o treinador do Santos, Dorival Júnior. O técnico indicou outro jogador do time para cobrar um pênalti, o que irritou o atacante. O episódio culminou na demissão de Dorival, em setembro de 2010.

O tom de desabafo num comercial foi retomado após a lesão e despedida precoce do jogador no Mundial no Brasil, em 2014. O atleta foi cortado do time depois de ser acertado por uma joelhada nas costas pelo colombiano Camilo Zuñiga, nas quartas de final.

Uma propaganda da Claro, na época patrocinadora do atacante, mostrava imagens de Neymar com a narração da crônica "A Grande Substituição", de Nelson Rodrigues.

O texto original era sobre a saída de Pelé, após lesão, da seleção na Copa de 1962, quando o Brasil ganhou o título. Sem Neymar em 2014, a seleção levou 7 a 1 da Alemanha.

No comercial da Gillette, no último domingo, Neymar lê um texto em que pede apoio do torcedor brasileiro. O vídeo foi ao ar durante o intervalo do programa Fantástico, da Rede Globo. No depoimento, o atacante disse que sentiu as críticas e pediu ajuda da torcida para se reerguer.

"Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí. Eu desmoronei. Isso dói muito mais do que qualquer pisão ou tornozelo operado", disse o jogador na peça publicitária.