Neymar lança série de perguntas e respostas em seu canal no YouTube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que você gostaria de perguntar para Neymar? Esse é o mote por trás de Ask Neymar Jr., uma série de vídeos na qual o jogador responde a perguntas de celebridades, amigos e fãs em seu canal no YouTube.

Com vinheta de abertura de David Lucca, filho do craque, o primeiro episódio foi publicado nesta quarta-feira (5) e contou com participações de David Beckham, Gabriel Jesus e Luis Suárez, entre outros.

Em clima de camaradagem, Beckham convidou Neymar para visitá-lo em Miami quando terminar de jogar na Europa; Gabriel Jesus desafiou o camisa 10 da seleção a uma partida de "Fifa" -recentemente, Neymar recebeu amigos em sua casa, em Paris, para uma partida de "Call of Duty: Black Ops 4".

Respondendo a Léo, ex-jogador do Santos, o craque lamentou que sua última partida com o clube tenha sido em Brasília, e não na Vila Belmiro, em 2013.

"Foi um dia muito difícil para mim por estar abandonando meu país, minha família, o ambiente maravilhoso que tínhamos, que você citou, e ir para um lugar que eu não conhecia, uma cultura nova, um país novo, mas graças a Deus vem dando tudo certo", disse sobre quando deixou o Brasil para jogar em Barcelona.

Para enviar suas perguntas, fãs precisam publicar um vídeo em suas redes sociais marcado com a hashtag #AskNeymarJr. Os episódios são divulgados às quartas-feiras.