Neymar não participa de treino coletivo para jogo da Liga dos Campeões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar não participou de treino coletivo do Paris Saint-Germain desse domingo (9), contrariando as expectativas do técnico Thomas Tuchel, que afirmou em coletiva de imprensa, na última quarta-feira (5), sobre o jogador: ''estará pronto para treinar na sexta ou sábado''.

Após sentir desconforto na virilha, Neymar ficou fora dos gramados em empate contra o Strasbourg (1x1), partida válida pela 16º rodada da Liga Francesa.

Mesmo com a ausência no último treino coletivo do PSG, o atacante poderá participar do jogo contra o Estrela Vermelha de Belgrado, próximo oponente da equipe francesa na Liga dos Campeões, em duelo que acontecerá terça-feira (11), no Estádio Estrela Vermelha, na cidade de Belgrado, Sérvia.

Neymar prosseguiu com o tratamento para lesão, similar a que sentiu ao retornar dos amistosos da seleção brasileira, no complexo esportivo Camp des Loges. A presença do jogador ainda não é questionada em partida contra o Estrela Vermelha.