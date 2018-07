Neymar, o pai e os seus avencas estão morrendo de rir de todos nós

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Entres prós e contras, parece que no Brasil e no mundo, nada mais importante aconteceu nas últimas horas a não ser o comercial do Neymar, veiculado em um dos intervalos do “Fantástico”. Parece que todos, usando os meios que dispõem, se sentiram no dever e cívica obrigação de dar o seu pitaco, alguns já com teses comportamentais e jurídicas montadas. Pra morrer de rir falta pouco. Deve ser exatamente isso, gargalhadas aos montes, que os inventores daquela ação e o próprio jogador, o pai ou o estafe que o cerca, estão fazendo nessa altura. Se existia um objetivo a ser alcançado, ele foi e foi além dos limites, e continuará sendo assim até que outro assunto, com tamanha importância e impacto tome o seu lugar. Perdemos todos. Ah, esqueci de dizer: no mesmo domingo do comercial, Neymar e Bruna comemoraram o aniversário dela. A festa durou 12 horas.

Resumo de tudo

De tudo que li e ouvi, fico com o Xico Sá: “Neymar não pediu desculpas, não reconheceu nada, não foi à terapia, não foi ao divã, simplesmente dirigiu-se à caixa registradora em mais um oportuno anúncio publicitário. Não deu a cara a tapa, deu a cara a uma lâmina de barbear em um texto competente de autoajuda”.

É o futuro

Todo o trabalho que vem fazendo, desde o GloboNews até o ‘Hoje’, com passagens no ‘Fantástico’, colocam Dony de Nuccio hoje como nome relevante no jornalismo da Globo. Uma aposta, com todas as fichas, na certeza.

Tem história

Poliana Abritta fez o anúncio no encerramento da edição de anteontem. O ‘Fantástico’, que estreou em 5 de agosto de 1973, comemora domingo que vem os seus 45 anos em uma edição especial.

Modelo light

Desde o início, início mesmo, nunca apareceu ninguém no ‘The Voice Brasil’ na linha do mal. E nem vai aparecer. O negócio do programa, naquilo que diz respeito aos seus jurados, é seguir com uma linha de respeito aos participantes, a maioria, profissionais. Praticamente não tem calouro. Então, segue o jogo.

Caída forte

O futebol de Cruzeiro e São Paulo, jogo bom, dois gols, não foi além de 20 pontos na Globo. No domingo anterior, Palmeiras e Atlético, 21,2. No Rio, Inter e Botafogo, pior ainda, 15,3. Está um julho bem complicado para audiência. Um dos piores dos últimos anos.

Que relaxo!

Tudo que a TV Brasília não tem é respeito com seus telespectadores. Afiliada da Rede TV!, a programação da geradora é interrompida a todo momento para inserção de comerciais locais, alguns realizados por seus próprios apresentadores ou jornalistas. E na volta, volta do nada, sem ninguém entender coisa nenhuma.

Nova grade

Mesmo com um resto de ano complicado, horário político e eleições pela frente, a Band já tem um novo desenho de grade pronto. Trabalho que nesses próximos dias será submetido ao dono, Johnny Saad, para sua devida e necessária aprovação.

Palestra

Hoje, 2 e meia da tarde, no Pay TV Fórum, Monica Pimentel vai falar porque o Real Entertainment, conteúdo de vida real, vai ganhar cada vez mais relevância nos próximos anos. O tema é “A Audiência em Busca de Uma Nova Realidade”.

Pela ordem

De 11 de outubro a 20 de dezembro, a Globo exibirá a segunda temporada de “Carcereiros”. Lembrando que, em junho passado, já foi concluída a gravação da terceira e cujos trabalhos correram na paralela do filme. Tudo, em se tratando de um e outro, prometido para o ano que vem.

Bate – Rebate

O ‘Encrenca’, da Rede TV!, fechou julho com média de 6, 4 na Grande São Paulo, exatamente a mesma de junho. Foram os dois meses de maior pontuação desde a estreia do programa.

Fox Sports transmite Real Madrid e Manchester United na noite desta terça, às 21h30, direto do Hard Rock Stadium de Miami. Numa dessas poderá até acontecer a estreia do ex-Flamengo, Vinícius Junior.

A produtora Moonshot se prepara para dar início às gravações de ‘A Louca Das Plantas’, que o GNT vai estrear no próximo verão. A série tem como proposta transformar a casa de pessoas que possuem as mais diversas motivações para terem plantas, flores e hortas. No meio delas, um cantinho para descansar, receber amigos, ler ou até cozinhar.

O canal TBS, da Turner, estreia quarta-feira, às 18h, a série de comédia ‘Queens of Brazil’, um projeto do ator e influenciador digital Reinaldo Montalvão. Primeira temporada terá 20 episódios.

Sobre as séries que o Ratinho pretende produzir na Rede Massa, já existem duas em definição de episódios e roteiro.

C´est fini

Paulo Goulart Filho, uma vez mais, irá compor o júri do programa ‘Dancing Brasil’ na Record, entre setembro e dezembro. O período vai coincidir com os trabalhos do filme ‘Lampião’, no qual é protagonista e que será inteiramente rodado na Bahia. Por causa disso, o longa sofrerá mudanças no cronograma e um outro ator o substituirá em algumas sequências. Então é isso. Mas amanhã trem mais. Tchau!