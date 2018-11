Neymar pode desfalcar PSG na Liga dos Campeões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de deixar o jogo entre Brasil e Camarões com dores na virilha da perna direita, logo aos 7min do primeiro tempo, o atacante Neymar passou nesta quarta-feira por exames médicos que descartaram uma lesão grave.

Por outro lado, o brasileiro, diagnosticado com um estiramento no adutor direito, é tratado como dúvida para o jogo decisivo do Paris Saint-Germain contra o Liverpool, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

"Obrigado a todos que me mandaram mensagens me desejando uma boa recuperação, acho que não foi nada grave", escreveu Neymar, em sua conta no Instagram.

O atacante foi substituído depois de uma lesão na virilha sofrida quando chutou a gol. Richarlison, que entrou em seu lugar, anotou o gol da vitória por 1 a 0 da seleção brasileira sobre o time de Camarões, na última terça-feira, na Inglaterra.

O camisa 10 do PSG seguirá o tratamento com acompanhamento do clube francês e passará por nova avaliação nesta sexta. Neymar, de qualquer forma, deverá ficar fora do duelo com o Toulouse, no próximo sábado, pelo Campeonato Francês.

Além de Neymar, o PSG se preocupa com Mbappé. O jovem craque machucou o ombro direito no amistoso contra o Uruguai, na última terça-feira, e também vai passar por novos exames daqui a dois dias para verificar a gravidade do problema.

"Eles passarão por um período de tratamento de dois dias antes de uma nova avaliação", informou o comunicado oficial do PSG.

O duelo contra o Liverpool, pelo Grupo C da Liga dos Campeões da Europa, no Parque dos Príncipes, em Paris, é chave para as pretensões dos franceses, que podem até ser eliminados em caso de derrota.

No momento, o PSG ocupa somente a terceira colocação, atrás dos Reds e do Napoli, da Itália. Somente duas equipes vão aos mata-matas do torneio continental. O terceiro disputará a Liga Europa, campeonato menos cobiçado pelas grandes potências europeias.

Na edição anterior da Liga dos Campeões, Neymar também perdeu a partida decisiva contra o Real Madrid por causa de uma lesão. O PSG acabou eliminado da competição.