Neymar posta foto com ex-BBB e modelo em Paris e nega romance

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador de futebol Neymar, 26, postou uma foto ao lado de amigos em suas redes sociais, nesta segunda-feira (26), com mensagens irônicas para afastar qualquer especulação de romance. "Somos todos amigos", "Ninguém é affair" e "Amanhã tem matéria maldosa" foram as hashtags que ele acrescentou à imagem.

Os amigos clicados com o jogador do PSG pelas ruas de Paris são: Gil Cebola, a modelo Dani Sachetti e a ex-BBB Angela Munhoz. Essa última também fez brincadeiras ao postar uma foto com o grupo em sua conta no Instagram: "Será que vou ter que escrever em grego?", questionou ela ao lado de palavra amigos.

Neymar também movimentou as redes sociais nesta terça (27) ao postar o vídeo do ensaio de um evento do Instituto Neymar, em que Bruna Marquezine, 23, aparece. A atriz foi a apresentadora do evento que aconteceu no ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

"Acho que eles deviam voltar, formam um casal lindo", afirmou um internauta. "Deixa de ser bobo Neymar, essa mulher é incrível", afirmou outro. "Vocês faziam um casal tão lindo, uma pena ter terminado", disse mais um.

Bruna disse em entrevista à revista Quem que ainda tem carinho pelo jogador e não guarda nenhum sentimento ruim. "Sou muito grata a ele. Fico feliz, acho que é um carinho. Vemos que o respeito permanece. Isso é o mais importante", afirmou a atriz.

Bruna confirmou o fim do namoro no mês passado, dizendo que a decisão partiu do jogador do PSG (Paris Saint-Germain). "Mas ainda existe muito respeito, muito carinho, por ele e por tudo que a gente viveu", disse ela na ocasião. Eles estavam juntos desde dezembro de 2017, depois de algumas idas e vindas.

Dias depois, eles chegaram a postar mensagens apontadas pelos fãs como recados cifrados. Não sei como te explicar que você tem que se importar com as pessoas", escreveu a atriz. Já Neymar escreveu: "De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque foi para isso que fomos criados".