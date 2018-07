Neymar promoverá leilão em São Paulo na próxima quinta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante da seleção brasileira Neymar estará em São Paulo na próxima quinta-feira (19) para promover um leilão beneficente. O evento, que acontecerá no Hotel Unique, arrecadará fundos para atividades socioeducativas que o Instituto Neymar Jr organiza na Praia Grande, litoral paulista.

Entre as experiências leiloadas estão bola e camisa da seleção brasileira autografadas por Neymar e Pelé, vaga para disputar uma partida do torneio Neymar Jr's Five no time do jogador, além de um encontro com o atleta para a gravação do programa "Neymar Jr. Entre Amigos", que será transmitido por SBT e Fox Sports, entre outros prêmios.

Será a primeira aparição pública de Neymar após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo da Rússia, nas quartas de final, para a Bélgica.

Estarão presentes no evento outras celebridades como o humorista Tom Cavalcante, a jornalista Glória Maria e os apresentadores Serginho Groisman, Pedro Bial e Sabrina Sato e Patrícia Abravanel.