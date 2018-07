Neymar rebatiza 'desafio' e responde com risadas a críticas por simulação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As brincadeiras em torno das simulações de Neymar não parecem incomodar o atacante, como faz crer um vídeo publicado por ele nesta quarta-feira (18). O camisa 10 da seleção brasileira entrou na brincadeira do "desafio Neymar" (em que as pessoas se jogam no chão quando ouvem o nome do jogador) após fazer pequenas adaptações na brincadeira.

Em seu Instagram, o jogador aparece em uma garagem cercado por crianças. Então faz uma contagem e se abaixa junto aos pequenos. "É faltaaa", diz ele entre risos, em uma espécie de releitura do tal "desafio Neymar". No vídeo, o craque escreveu "#challengeDAFALTA".

Ele passou a ser motivo de piada principalmente durante a Copa do Mundo disputada na Rússia, especificamente após o jogo contra a seleção mexicana, no qual levou um pisão de um marcador do lado de fora do campo. O exagero na demonstração de dor fez de Neymar alvo fácil de brincadeiras sobre atuação, uma moda que pegou e evoluiu para o "desafio".

O jogador está de férias no Brasil e participou de um torneio de pôquer em Santa Catarina, neta quarta-feira (18). Com agenda movimentada, ele participará de um leilão beneficente em São Paulo nesta quinta-feira (19) e estará um evento na sede de seu instituto na Praia Grande (SP) no sábado (21).