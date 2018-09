Neymar vira super-herói tatuado em revista em quadrinhos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar, da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain (FRA), lança nesta quarta-feira (12) sua primeira história em quadrinhos, intitulada "Inked" ("com tinta", em tradução literal).

Distribuída num primeiro momento apenas em formato digital, a série traz o jogador na pele do jovem Júnior, que se torna um super-herói ao utilizar uma tinta experimental em suas tatuagens e ver os desenhos ganharem vida, segundo descrição no site da publicação.

O estúdio americano Fan The Flame, dirigido por Chris Flannery, é responsável pelo desenvolvimento artístico e pela distribuição via internet, no site Neymar Comics.

A edição fica a cargo de Jason M. Burns, e as ilustrações são de Fernando Peniche, Rolando Mallada e Steven Gendron.

As publicações estarão disponíveis em português, inglês, espanhol e francês.