Nick Carter, dos Backstreet Boys, faz show solo neste sábado, no Tropical Butantã

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nick Carter, 38, membro do Backstreet Boys, volta a São Paulo para um show solo no sábado (8). A boy band, que fez sucesso nos anos 1990, voltou a fazer shows novamente em janeiro deste ano. Carter mantém a sua carreira solo desde 2002.

O show não deve ter muitas novidades. O repertório será baseado em seus três últimos discos, "All American" (2015), que tem participação da cantora Avril Lavigne, "I'm Taking Off" (2011) e "Now or Never" (2002).

No show, Carter também canta sucessos do Backstreet Boys e pode até fazer um cover de Oasis, uma de suas bandas preferidas.

O trabalho solo de Carter é pop e não se distingue muito da boy band que ele faz parte. O Backstreet boys lançou recentemente a música "Don't Go Breaking My Heart", que chegou ao primeiro lugar do iTunes em alguns países.

POLÊMICA

Recentemente, o cantor Nick Carter se envolveu em uma polêmica. Ele está sendo investigado por uma acusação de estupro. Segundo a Reuters, o caso foi aberto pela Promotoria de Los Angeles, nos Estados Unidos. O nome da pessoa que abriu o processo não foi revelado.

Em fevereiro deste ano, a cantora Melissa Schuman, 33 , informou pelo Twitter que foi à polícia fazer uma denúncia contra Carter. Em novembro de 2017, a ex-integrante do grupo feminino Dream escreveu uma carta em seu blog falando sobre o caso. Mais tarde, ela informou que há 15 anos o cantor teria a forçado a fazer sexo oral e a estuprou.