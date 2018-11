Nick Jonas compartilha foto antiga e fala sobre luta contra diabetes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nick Jonas, 26, antigo participante da banda Jonas Brothers, publicou neste sábado (17) em seu perfil no Instagram, um relato sobre sua luta contra a diabetes tipo 1, doença com a qual foi diagnosticado na adolescência.

"Há exatamente 13 anos eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1. A foto na esquerda sou eu algumas semanas após meu diagnóstico", escreveu Jonas. "Com quase 45 quilos, após ter perdido tanto peso por causa dos altos níveis de açúcar que tinha no sangue antes de ir ao médico e descobrir que sou diabético".

"A foto na direita sou eu hoje. Feliz e saudável", continuou o músico. "Priorizando minha saúde física, me exercitando, comendo saudavelmente e mantendo meu nível de açúcar sob controle. Eu tenho absoluto controle da minha vida diária com essa doença e sou muito grato a minha família e amigos que me ajudaram durante todo esse caminho".

"Nunca deixe nada te impedir de viver a melhor vida que você pode ter. Obrigado a todos os meus fãs por todas as suas palavras gentis e seu apoio", disse Nick. "Significam mais do que vocês imaginam. Amo todos vocês".

A diabetes tipo 1 é causada por uma reação autoimune que destrói as células do pâncreas responsáveis por produzir a insulina, que tira a glicose da corrente sanguínea. Geralmente, ela é identificada na adolescência.

Hoje saudável, Jonas está noivo da atriz indiana Priyanka Chopra, 36, com quem deve se casar em dezembro.