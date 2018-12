Nick Jonas e Priyanka Chopra se casam em palácio na Índia, diz revista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Priyanka Chopra e o cantor Nick Jonas se casaram neste sábado (1º) em um dos palácios mais icônicos da Índia, afirma a revista People. A cerimônia cristã contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal.

O casal ainda deve realizar uma cerimônia tradicional hindu neste domingo (2). Segundo as redes sociais da Ralph Lauren, os noivos, além de alguns convidados, vestiram peças da grife.

"Uma das coisas mais especiais que o nosso relacionamento nos deu é a fusão de famílias que amam e respeitam a cultura e fé uns dos outros. Então, planejar nosso casamento como uma amalgamação dos dois foi incrível", escreveram tanto Chopra quanto Jonas em suas contas nas redes sociais, divulgando fotos da tradicional cerimônia do mehndi, que precede o casamento.

As imagens mostram o casal se divertindo com convidados, como por exemplo a atriz Sophie Turner, durante o ritual no qual familiares e amigos próximos se reúnem enquanto a noiva ganha tatuagens de hena nas mãos e nos pés.

"Uma parte importante para uma garota no casamento indiano é o mehndi. Novamente fizemos da nossa própria maneira e foi uma tarde que deu início a celebrações do jeito como ambos sonhamos."

Chopra, 36, conhecida por seu papel na série "Quantico", é uma das principais atrizes de Bollywood. Já Nick Jonas, 26, ficou famoso com hits da banda Jonas Brothers, que criou com os irmãos Kevin e Joe.

Segundo a agência de notícias Reuters, representantes do casal não responderam a pedidos de comentários e o local do casamento, o Palácio Umaid Bhavan, na cidade de Jodhpur, foi isolado de visitantes e da mídia.