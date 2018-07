Nick Jonas está noivo da atriz indiana Pryanka Chopra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nick Jonas, 25, e Priyanka Chopra, 36, ficaram noivos na última semana, durante uma viagem à Londres, na Inglaterra, para celebrar o aniversário da atriz indiana. Segundo a revista americana People, semanas antes o cantor teria fechado uma loja da Tiffany, em Nova York, para escolher o melhor anel.

"Os amigos dele e a família nunca o viram assim, eles estão realmente animados. Ele está definitivamente muito sério com ela", disse uma fonte próxima a família à revista.

Jonas e Pryanka foram vistos juntos no final de 2017 mas só assumiram o romance em maio deste ano. Desde então, o casal entrou em uma relação séria: o cantor a levou para conhecer sua família no casamento de sua prima no começo de junho, o que nunca havia acontecido com suas ex-namoradas.

No dia 22 do mesmo mês, Priyanka o levou para conhecer sua família na Índia e receber a benção de sua mãe. Uma semana depois, Jonas veio ao Brasil acompanhado da namorada, para um show em Goiânia.

Nesta quinta (26), o diretor Ali Abbas Zafar, do filme indiano "Baharat", anunciou em um tuíte com trocadilhos que a atriz deixaria de integrar o elenco, dizendo que ela teria informado a equipe "de última hora", o que em inlês pode ser escrito como "in the nick of time" -em sua declaração, Ali usou Nick com "N" maiúsculo. A afirmação levantoug ainda mais rumores sobre o noivado.

Priyanka é uma modelo, atriz e cantora indiana, conhecida por atuar na série "Quântico", da emissora ABC. Ela também participou de diversos filmes de Bollywood e foi eleita Miss Mundo em 2000.