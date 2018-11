Nico brilha, Inter garante vaga direta na Libertadores e complica Flu

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional se despediu da torcida no Campeonato Brasileiro com brilho de Nico López e vaga assegurada no G-4. Neste domingo (25), o time gaúcho venceu o Fluminense por 2 a 0 no Beira-Rio com dois gols do uruguaio e garantiu classificação direta para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem. O time carioca, por sua vez, segue ameaçado pelo rebaixamento.

O jogo foi marcado por domínio e iniciativa do Inter, mas pouca efetividade na criação de oportunidades e finalizações. O enredo só mudou quando Nico López acertou um chute de rara felicidade no segundo tempo e colocou o time em vantagem. O uruguaio também foi o autor do segundo gol. Pelo lado do Flu, a equipe não vence e não balança as redes na competição desde 30ª rodada.

Com o resultado, o Internacional chegou a 68 pontos e já não corre mais risco de ficar de fora dos quatro primeiros do Brasileiro. Atualmente, a equipe está na terceira posição. Já o Fluminense está na 14ª posição, com 42 pontos – apenas dois acima da zona de rebaixamento.

Na última rodada, o Internacional visita o Paraná, enquanto o Fluminense recebe o América-MG para decidir a permanência na Série A. Antes disso, o time carioca enfrenta o Atlético-PR, no Maracanã, na próxima quarta-feira (28), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe foi derrotada por 2 a 0 no primeiro encontro e precisa reverter a desvantagem para chegar à decisão.