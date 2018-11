Nico Puig posta fotos com o marido no Instagram

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nico Puig usou as redes sociais para mostrar abertamente o seu amor pelo marido, o produtor Jeff Lattari. O relacionamento deles já dura mais de 20 anos, e há dois eles oficializaram a união.

Em sua conta no Instagram, Puig compartilhou uma série de fotos com o amado, em viagens e em outros momentos de diversão.

Puig apareceu na televisão nos anos 1990, e seu trabalho de maior destaque foi na minissérie "Sex Appeal", de 1993, em que deu vida ao lutador de boxe Tony. Ele era considerado galã e chegou a posar para a revista "G Magazine".

Ele ainda atuou em novelas como "Olho no Olho" (Globo), de 1993, "Direito de Nascer" (Record), de 1997, e "Seus Olhos" (SBT), de 2004. Sua última aparição como ator foi em "Amor em Revolução", do SBT, em 2011. Em 2014, ele fez parte do reality "Aprendiz Celebridades", da Record.

Ele se afastou do mundo artístico e, atualmente, trabalha na área de sustentabilidade, reciclagem e reflorestamento.