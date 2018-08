Nicolas Prattes e Juliana Paiva se beijam em show no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicolas Prattes, 21, e Juliana Paiva, 25, foram fotografados se beijando durante um show da banda Tribalistas neste domingo (5), na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Os atores formam o par romântico Samuca e Marocas na novela "O Tempo Não Para" (Globo).

As especulações de que os dois estavam se relacionando surgiram no começo das gravações da novela e se intensificaram quando os atores chegaram juntos à festa de lançamento do folhetim. No entanto, ambos negaram que estariam namorando.

"A gente está focado no Samuca e na Marocas, é por isso que a gente está aqui e é sobre isso que a gente vai falar. Vou falar da novela", disse Paiva na ocasião, em entrevista a jornalistas. O ator também desmentiu, dizendo que são apenas "amigos".

Na trama, a personagem de Paiva acorda depois de 132 anos congelada em um iceberg e é encontrada na praia por Samuca, interpretado por Nicolas Prattes, que a salva. Apaixonado, o rapaz terá que enfrentar a atual noiva, Betina (Cleo Pires), para começar esse romance.

Em 2017, Prattes começou um relacionamento com a bailarina Mayara Araújo, seu par na Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão. Na ocasião, o ator terminou uma das coreografias simulando um pedido de casamento.