Nicolas Prattes ensaiou por um mês para gravar filme de terror e chegou a desmaiar no set

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Nicolas Prattes, 21, encarou um personagem totalmente diferente para sua estreia no cinema. Do mocinho do par romântico central de "O Tempo Não Para", novela das 19h da Globo, para Davi, o estudante de cinema que vira assassino em série e fica famoso por filmar as vítimas e postar as imagens na internet em "O Segredo de Davi".

Para encarnar o vilão, Prattes passou um mês ensaiando seis horas por dia ao lado do diretor Diego Freitas.

"O Diego passava cena por cena dando o tom que ele queria em cada frase do filme, tinha hora que ficava maçante até", conta Prattes em vídeo de divulgação do filme postado no YouTube. "Foi a primeira vez que eu passei por isso, ensaiar as cenas dias antes de filmar."

O diretor diz que o treino foi importante para que os dois chegassem ao set preparados e para que o ator conseguisse dar gestos e vozes diferentes ao personagem.

"É meu primeiro filme e eu desmaiei gravando. Para vocês verem como o personagem é denso, te drena", continuou o ator.

Isso não prejudicou a experiência de Prattes, que descreveu gravar a obra como "muito melhor que meu melhor sonho".

"O Segredo de Davi" estreia em 22 de novembro.